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BMW снес трамвай на проспекте Обуховской обороны
Сегодня, 19:51
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BMW снес трамвай на проспекте Обуховской обороны

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Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу вечером, 1 июля, водитель BMW снес трамвай на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По словам свидетелей, аварийная служба "в затруднении сдвинуть трамвай". В автомобиле сработали две подушки безопасности. На месте работают полицейские и медики. Информации о пострадавших не поступало. 

Судя по фотографии, передняя часть автомобиля сильно повреждена, а у трамвая колеса выбились из корпуса. На месте происшествия собирается автомобильная пробка.  

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Князев

Теги: автомобиль, иномарка, обуховская оборона, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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