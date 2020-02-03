Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу вечером, 1 июля, водитель BMW снес трамвай на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, аварийная служба "в затруднении сдвинуть трамвай". В автомобиле сработали две подушки безопасности. На месте работают полицейские и медики. Информации о пострадавших не поступало.

Судя по фотографии, передняя часть автомобиля сильно повреждена, а у трамвая колеса выбились из корпуса. На месте происшествия собирается автомобильная пробка.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Князев