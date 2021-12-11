БДТ представит ремастер спектакля Андрея Могучего "Что делать"

Постановку обновили с учетом актуальной повестки.

На следующей неделе, 29 марта, в в петербургском Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова представят ремастер спектакля Андрея Могучего "Что делать". Художественный руководитель театра актуализировал версию своей постановки 2014-го года. В период с 29 марта по 3 апреля 2022 будет представлена серия из шести показов.

8 лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело – подобно главное героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы – новая этика, метавселенная, цифровизация, биохакинг, психология. Андрей Могучий.

В основу спектакля лег знаменитый роман Николая Чернышевского "Что делать?". В центре сюжета находится история женщины, которая старается выбраться из заточения — фиктивного брака, родительского дома, самой себя. Произведение считается первым в России феминистическим романом.

Нина Александрова сыграет роль Веры Павловны — главной героини, а роль Красоты — Варвара Павлова. В ремастере принимают участие новые актеры из труппы БДТ. Роль Лопухова исполняет Андрей Феськов, Кирсанова – Лёня Нечаев. В спектакле также участвуют народные артисты России: Ируте Венгалите, Георгий Штиль, Валерий Дегтярь. БДТ сохранит традиционные "Диалоги" — дискуссии после спектакля.

Фото: Станислав Левшин