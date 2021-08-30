Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о дальнейшей судьбе музыкального фестиваля "Рок над Волгой". Об этом он сообщио в прямом эфире паблика "Самарская область" .
По словам Азарова, фестиваль были готовы восстановить еще в 2020 году. По некоторым крупным исполнителям даже были внесены аванмы органиаторами.
Сейчас загадывать нельзя, никто не будет рисковать, не будучи уверенным. Это значительные средства — гонорары артистов, промоушен, подготовительная работа. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, обязательно восстановим фестиваль".
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Азаров пообещал сделать все, чтобы восстановить фестиваль "Рок над Волгой".
Видео: ВК/Самарская область
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