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Азаров рассказал о дальнейшей судьбе музыкального фестиваля "Рок над Волгой"

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Готовы были восстановить фестиваль еще в 2020 году.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о дальнейшей судьбе музыкального фестиваля "Рок над Волгой". Об этом он сообщио в прямом эфире паблика "Самарская область" .

По словам Азарова, фестиваль были готовы восстановить еще в 2020 году. По некоторым крупным исполнителям даже были внесены аванмы органиаторами.

Сейчас загадывать нельзя, никто не будет рисковать, не будучи уверенным. Это значительные средства — гонорары артистов, промоушен, подготовительная работа. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, обязательно восстановим фестиваль".

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области 

Азаров пообещал сделать все, чтобы восстановить фестиваль "Рок над Волгой". 

Видео: ВК/Самарская область

 

Теги: дмитрий азаров, музыкальный фестиваль, рок над волгой
Категории: Лента новостей, Новости России,

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