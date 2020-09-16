С чего начать самостоятельное путешествие автостопом

Автостопщиком может стать каждый.

Гонщик Петербургской лиги автостопа Константин Корнеев рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, как безопасно путешествовать автостопом, и что взять с собой в поездку.

Автостопщиком может стать каждый, но для этого нужно уметь собираться в путь и помнить правила безопасности. Такому путешественнику нужно иметь яркую одежду со светоотражающими элементами, чтобы его издалека видели в темное время суток. Стоит иметь и налобный фонарик.

Находясь в машине, обязательно нужно пристегнуться. С собой стоппер должен иметь: палатка, спальник, коврик, примус и так далее.

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