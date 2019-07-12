В сериале "Перевал Дятлова" нашли киноляпы

Эксперта смутили маленькие рюкзаки дятловцев, а также отсутствие лыж в некоторых эпизодах.

Турист с полувековым стажем Павел Казанский в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о киноляпах, которые он заметил в сериале "Перевал Дятлова". В центре сюжета – гибель студентов под руководством Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области.

Казанский рассказал, что в такой поход студенты не могли пойти с маленькими рюкзаками, какие показаны в сериале. В походе такой категории рюкзаки туристов весят не менее 30 кг.

Также эксперта смутило то, что дятловцы идут по снегу без лыж и не проваливаются. В реальности такое невозможно. Причем привалы в таких сложных походах устраивают каждые 40 минут, а не 2 часа, как в сериале.

Эксперт заявил, что в походах не ходят за дровами в одиночку. Он также заметил, что сотрудник КГБ Олег Костин появляется на горе в шляпе, а ее не сдувает ветер. Если говорить в целом о сериале, то он понравился Павлу Казанскому.

Ранее Максим Емельянов рассказал Piter.TV о сериале "Перевал Дятлова".

Фото: пресс-служба ТНТ