В сериале "Перевал Дятлова" нашли киноляпы

Турист с полувековым стажем Павел Казанский в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о киноляпах, которые он заметил в сериале "Перевал Дятлова". В центре сюжета – гибель студентов под руководством Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области.
Казанский рассказал, что в такой поход студенты не могли пойти с маленькими рюкзаками, какие показаны в сериале. В походе такой категории рюкзаки туристов весят не менее 30 кг.
Также эксперта смутило то, что дятловцы идут по снегу без лыж и не проваливаются. В реальности такое невозможно. Причем привалы в таких сложных походах устраивают каждые 40 минут, а не 2 часа, как в сериале.
Эксперт заявил, что в походах не ходят за дровами в одиночку. Он также заметил, что сотрудник КГБ Олег Костин появляется на горе в шляпе, а ее не сдувает ветер. Если говорить в целом о сериале, то он понравился Павлу Казанскому.
Ранее Максим Емельянов рассказал Piter.TV о сериале "Перевал Дятлова".
Фото: пресс-служба ТНТ
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