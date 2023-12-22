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Авторы Hunt: Showdown показали трейлер навыка "Берсерк"

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Благодаря новому навыку игроки получат увеличение рукопашного урона в два раза.

Авторы шутера Hunt: Showdown показали трейлер навыка охотника под названием "Берсерк". Его представили в рамках события Tide of Desolation.

Благодаря новому навыку игроки получат увеличение рукопашного урона в два раза. Вне зависимости от выбора оружия противник будет получать сильные удары. Кроме того, разработчики представили DLC под названием The Shadow Under the Cowl. Дата выхода пока не называется.

Ранее мы сообщали, что вышел вступительный ролик Tekken 8.

Видео: YouTube / Hunt: Showdown

Теги: hunt showdown, игра, навык, шутер
Категории: Лента новостей, Культура,

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