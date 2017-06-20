Автор хитов Лепса трагически погиб в Подмосковье

Композитору Владимиру Бородину было 52 года.

В понедельник, 29 октября, трагически погиб в Подмосковье композитор Владимир Бородин. Об этом сообщили в соцсетях его друзья.

Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Семье очень нужна помощь. Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово сказано в сообщении

Бородин — автор таких песен, как "Поздний вечер в Сорренто" (в исполнении Алексея Глызина), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Крылья" ( Анжелика Агурбаш), а также "Ангел- хранитель" (Кристина Орбакайте) и многие другие.

Фото:Владимир Бородин/вк