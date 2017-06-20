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Автор хитов Лепса трагически погиб в Подмосковье
Сегодня, 21:27
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IRINA_CHALKINA
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Автор хитов Лепса трагически погиб в Подмосковье

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Композитору Владимиру Бородину было 52 года.

В понедельник, 29 октября, трагически погиб в Подмосковье композитор Владимир Бородин. Об этом сообщили в соцсетях его друзья.

Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Семье очень нужна помощь. Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово

сказано в сообщении

Бородин — автор таких песен, как  "Поздний вечер в Сорренто" (в исполнении  Алексея Глызина), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Крылья" ( Анжелика Агурбаш), а также "Ангел- хранитель" (Кристина Орбакайте) и многие другие.

Фото:Владимир Бородин/вк

Теги: владимир бородин , григорий лепс , композитор владимир бородин
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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