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Автор "Гравити Фолз" разработает новый мультфильм для Netflix
Сегодня, 19:47
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IRINA_CHALKINA
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Автор "Гравити Фолз" разработает новый мультфильм для Netflix

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Так, аниматор расширит аудиторию потоковой службы.

Автор "Гравити Фолз" заключил многолетний контракт с Netflix. Об этом он сообщил в своем Twitter.

БОЛЬШИЕ НОВОСТИ! Я только что подписал огромную эксклюзивную сделку

пишет Алекс Хирш

Алекс Хирш разработает новые мультсериалы и фильмы как для детской аудитории, так и для взрослой. Так, аниматор расширит аудиторию потоковой службы.

Напомним, что сериал "Гравити Фолз" со времен его запуска на телеканале Disney получил 7 наград, среди которых 3 "ЭННИ". 

Мультсериал рассказывает о приключениях близнецов, Диппера и Мэйбл Пайнс, которые проводят летние каникулы у дядюшки Стэна в вымышленном американском городке под названием Гравити Фолз.

Фото: All about Alex Hirsch/ВК

Теги: netflix , алекс хирш гравити фольз , гравити фоллз
Категории: Лента новостей Культура Кино

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