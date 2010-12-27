Автор "Гравити Фолз" разработает новый мультфильм для Netflix

Так, аниматор расширит аудиторию потоковой службы.

Автор "Гравити Фолз" заключил многолетний контракт с Netflix. Об этом он сообщил в своем Twitter.

БОЛЬШИЕ НОВОСТИ! Я только что подписал огромную эксклюзивную сделку пишет Алекс Хирш

Алекс Хирш разработает новые мультсериалы и фильмы как для детской аудитории, так и для взрослой. Так, аниматор расширит аудиторию потоковой службы.

Напомним, что сериал "Гравити Фолз" со времен его запуска на телеканале Disney получил 7 наград, среди которых 3 "ЭННИ".

Мультсериал рассказывает о приключениях близнецов, Диппера и Мэйбл Пайнс, которые проводят летние каникулы у дядюшки Стэна в вымышленном американском городке под названием Гравити Фолз.

Фото: All about Alex Hirsch/ВК