Автор "Гравити Фолз" разработает новый мультфильм для Netflix

Автор "Гравити Фолз" заключил многолетний контракт с Netflix. Об этом он сообщил в своем Twitter.
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ! Я только что подписал огромную эксклюзивную сделку
пишет Алекс Хирш
Алекс Хирш разработает новые мультсериалы и фильмы как для детской аудитории, так и для взрослой. Так, аниматор расширит аудиторию потоковой службы.
Напомним, что сериал "Гравити Фолз" со времен его запуска на телеканале Disney получил 7 наград, среди которых 3 "ЭННИ".
Мультсериал рассказывает о приключениях близнецов, Диппера и Мэйбл Пайнс, которые проводят летние каникулы у дядюшки Стэна в вымышленном американском городке под названием Гравити Фолз.
Фото: All about Alex Hirsch/ВК