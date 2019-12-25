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С 28 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной Карповки
Сегодня, 16:48
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С 28 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной Карповки

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Некоторые ограничения будут действовать до июля следующего года.

С 28 декабря в Петербурге ограничат движение по набережной реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

С 28 декабря по 10 января 2022 года из-за работ по прокладке электрокабеля ограничат движение транспорта на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы.

Также с 28 декабря по 14 июля в связи с ремонтом трамвайных путей поэтапно будет закрываться движение транспорта по набережной реки Карповки (от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы). 

Ранее мы писали про ограничения на дорогах, которые ввели с 21 декабря.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, набережная реки карповки, ограничения на дорогах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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