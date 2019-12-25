С 28 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной Карповки

Некоторые ограничения будут действовать до июля следующего года.

С 28 декабря в Петербурге ограничат движение по набережной реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 28 декабря по 10 января 2022 года из-за работ по прокладке электрокабеля ограничат движение транспорта на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы.

Также с 28 декабря по 14 июля в связи с ремонтом трамвайных путей поэтапно будет закрываться движение транспорта по набережной реки Карповки (от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы).

Ранее мы писали про ограничения на дорогах, которые ввели с 21 декабря.

Фото: Piter.TV