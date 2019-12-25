Водителя иномарки отправили в колонию за сбитого байкера на Энгельса

Женщина проведет в колонии 1,5 года.

В мае 2018 года около 8:45 у дома 58 по проспекту Энгельса произошло смертельное ДТП. Виновника аварии, владелицу иномарки, отправили в колонию, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Водитель Volvo V40 ехал по Энгельса от Дрезденской в сторону Енотаевской улицы. На перекрестке Калязинской улицей иномарка начала поворачивать налево на скорости около 22 км/ч, не убедившись в безопасности маневра. В тот момент прямо ехал встречный мотоцикл Yamaha FZX750. Женщина не пропустила мотоциклиста и столкнулась с ним, выехав на "встречку". 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. За жизнь петербуржца боролись врачи, он скончался через неделю от тупой сочетанной травмы головы.

Подсудимая виновной себя не считает.

В колонии-поселении она проведет 1,5 года, также ее лишили прав на 2 года. Помимо этого подсудимая заплатит 800 тыс. рублей компенсации морального вреда и 80 тыс. рублей за расходы на услуги представителя в пользу потерпевшей.

Фото: Piter.tv