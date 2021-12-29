Автомобилисты 30 января не смогут проехать по трассе Петербург – Морье из-за марафона "Дорога жизни"

На участке дороги от Северной столицы до Всеволожска будет организовано реверсивное движение транспорта.

В Петербурге и области 30 января пройдет международный зимний марафон "Дорога жизни". В этот день с 8:30 до 19:30 будут действовать ограничения на проезд от города на Неве до Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Так, дорожные специалисты организуют пути объезда по трассам: Спецподъезд Ваганово, Подъезд к Коккорево, "Проба – Лепсари – Борисова Грива, Подъезд к поселку Рахья, "Станция Магнитная – поселок имени Морозова.

Кроме этого, водители смогут воспользоваться такими автодорогами, как Мельничный Ручей – Кирпичный завод, Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск, а также федеральной трассой "Скандинавия" (бывшее Северное полукольцо).

Отметим, что на участке дороги от Северной столицы до Всеволожска будет организовано реверсивное движение транспорта.

Ранее с 15 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Некоторые ограничения на дорогах будут действовать до 14 октября.

Фото: пресс-служба Ленобласти

