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Автомобилист лишился колеса после аварии, но решил ехать дальше

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Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В четверг, 8 апреля, редакция Piter.TV получила кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно владельца "Инфинити", который уехал с места аварии на трех колесах. 

Белая "Инфинити" влетела в ряд припаркованных машин на перекрестке улицы Некрасова и Литейного проспекта ночью накануне. Водитель решил скрыться с места происшествия, но путь предстоял непростой, потому что с одним колесом машины что-то случилось. Из-под авто вырывался столп искр, но петербуржец продолжал ехать вперед.

Позже мужчина припарковался на улице Радищева и ушел. Машина принадлежит Илаю Милошу – предпринимателю, радиоведущему и эксперту в туристическом бизнесе. 

Ранее мы писали, что во Всеволожске "Жигули" влетели в ларек с валенками.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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баглаев пётр
Сегодня 21:56


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