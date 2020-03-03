Автомобилист лишился колеса после аварии, но решил ехать дальше

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В четверг, 8 апреля, редакция Piter.TV получила кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно владельца "Инфинити", который уехал с места аварии на трех колесах.

Белая "Инфинити" влетела в ряд припаркованных машин на перекрестке улицы Некрасова и Литейного проспекта ночью накануне. Водитель решил скрыться с места происшествия, но путь предстоял непростой, потому что с одним колесом машины что-то случилось. Из-под авто вырывался столп искр, но петербуржец продолжал ехать вперед.

Позже мужчина припарковался на улице Радищева и ушел. Машина принадлежит Илаю Милошу – предпринимателю, радиоведущему и эксперту в туристическом бизнесе.

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Видео: Piter.TV