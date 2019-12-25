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Во Всеволожске "Жигули" влетели в ларек с валенками
Сегодня, 15:17
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Alena_Zinovieva

Во Всеволожске "Жигули" влетели в ларек с валенками

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В автомобиле находились два человека.

Днем 8 апреля во Всеволожске произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Водитель за рулем "Жигули" влетел в ларек с валенками. В сети появились снимки с места происшествия.

На фото видно, что машина проломила одну сторон ларька. В момент аварии в транспортном средстве находились два человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее мы писали, что каршеринг врезался в трамвай на проспекте Испытателей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, всеволожск
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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