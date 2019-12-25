Во Всеволожске "Жигули" влетели в ларек с валенками

В автомобиле находились два человека.

Днем 8 апреля во Всеволожске произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Водитель за рулем "Жигули" влетел в ларек с валенками. В сети появились снимки с места происшествия.

На фото видно, что машина проломила одну сторон ларька. В момент аварии в транспортном средстве находились два человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося не сообщаются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб