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Автомобиль сбил девушку в центре Петербурга
Сегодня, 14:30
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alexandra08
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Автомобиль сбил девушку в центре Петербурга

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Известно, что пострадавшая получила травмы и находится в больнице.

Сегодня утром, 26 марта, в центре Петербурга произошел несчастный случай: автомобилист сбил девушку. Об этом происшествии сообщает " ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на пересечении набережной реки Фонтанки и Московского проспекта. Водитель легкового автомобиля сбил девушку, переходившую дорогу около Университета путей сообщения. По предварительным данным, она шла по регулируемому пешеходному переходу. Как пишут пользователи в социальных сетях, после аварии девушку укутали в куртку.

На место происшествия сразу же прибыла карета скорой помощи, которая увезла пострадавшую в больницу. Известно, что девушка получила травмы. Других сведений о состоянии здоровья пока нет.

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Категории: Новости СПб

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