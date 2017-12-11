Автомобиль сбил девушку в центре Петербурга

Известно, что пострадавшая получила травмы и находится в больнице.

Сегодня утром, 26 марта, в центре Петербурга произошел несчастный случай: автомобилист сбил девушку. Об этом происшествии сообщает " ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на пересечении набережной реки Фонтанки и Московского проспекта. Водитель легкового автомобиля сбил девушку, переходившую дорогу около Университета путей сообщения. По предварительным данным, она шла по регулируемому пешеходному переходу. Как пишут пользователи в социальных сетях, после аварии девушку укутали в куртку.

На место происшествия сразу же прибыла карета скорой помощи, которая увезла пострадавшую в больницу. Известно, что девушка получила травмы. Других сведений о состоянии здоровья пока нет.