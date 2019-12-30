Автомобиль протаранил забор на Балтийском бульваре

Это уже второй случай за неделю.

В воскресенье утром, 29 января, на Балтийском бульваре недалеко от моста Кадырова был замечен автомобиль марки Hyundai. Машина врезалась в ограждение и сильно повредила корпус.

Водитель, вероятней всего, с места скрылся. На момент написания, служб на месте не наблюдалось, а брошенное транспортное средство одиноко стояло посреди дороги.

Очевидцы сообщают, что это уже второй подобный случай за неделю.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Приморском районе сбили пенсионерку.

Видео: Piter.tv