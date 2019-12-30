Автомобиль из Петербурга устроил ДТП с трамваем в Таллине

Об инциденте стало известно 6 января.

Автомобиль с государственными знаками, зарегистрированными в Петербурге, попал в ДТП в столице Эстонии. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Женщина, которая находилась за рулем "Мерседеса", не пострадала. Трамвай получил серьезные повреждения передней части общественного транспорта.

Пользователи Сети негативно отреагировали на поведение петербурженке в другой стране.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Эстонии раскритиковали президента за приглашение Путина в страну.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"