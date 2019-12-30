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Автомобиль из Петербурга устроил ДТП с трамваем в Таллине
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Автомобиль из Петербурга устроил ДТП с трамваем в Таллине

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Об инциденте стало известно 6 января.

Автомобиль с государственными знаками, зарегистрированными в Петербурге, попал в ДТП в столице Эстонии. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Женщина, которая находилась за рулем "Мерседеса", не пострадала. Трамвай получил серьезные повреждения передней части общественного транспорта. 

Пользователи Сети негативно отреагировали на поведение петербурженке в другой стране.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Эстонии раскритиковали президента за приглашение Путина в страну. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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