Автобусный парк Соснового Бора пополнится новыми транспортными средствами

В Сосновом Бору Ленобласти на прошлой неделе были отменены порядка шести автобусных рейсов. В результате чего многие жители опоздали на работу.

В Сосновом Бору Ленобласти на прошлой неделе были отменены порядка шести автобусных рейсов. В результате чего многие жители опоздали на работу и прочие важные дела. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".

Власти решили устранить данную проблему с помощью новой техники, которая вскоре прибудет в город и сделает автобусные рейсы надежными. Автобусы прибудут в Сосновый Бор уже в течение 180 дней.

К 15 февраля в город на подмогу перевозчику прибудут два автобуса - "пазики", а к концу марта - 2 новых автобуса из семи, приобретенных в результате аукциона. По условиям конкурсной документации поставщик обязан передать все новые машины в течение 180 дней, а на более ранний срок прибытия двух из них удалось договориться. Сергей Воробьев, директор ЛАЭС-Авто

Источник: сетевое издание "Маяк"