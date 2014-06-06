Автобусы № 46, 54 и 74 изменят маршруты из-за ремонтных работ на Тверской улице

Временное изменение маршрутов связано с дорожными работами на Тверской улице. Информации о том, когда их завершат не поступало.

В воскресенье, 18 октября, стало известно, что автобусные маршруты № 46, 54 и 74 временно изменятся. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Временное изменение маршрутов связано с дорожными работами на Тверской улице. Информации о том, когда их завершат не поступало.

Так, автобусу № 74 сократили маршрут. Он следует от АС "Малая Балканская улица" по действующей трассе до Суворовского проспекта, Суворовский проспект разворот на площади Пролетарской Диктатуры далее в обратном направлении по своей трассе.

Автобус № 54 от АС "Малая Балканская улица" по действующей трассе до Суворовского проспекта, Суворовский проспект, площадь Пролетарской Диктатуры, Лафонская улица, Шпалерная улица далее по своей трассе.

Автобус № 46 от АС "Ст. м. Ладожская" по действующей трассе до Суворовского проспекта, Суворовский проспект, площадь Пролетарской Диктатуры, Лафонская улица, Шпалерная улица далее по своей трассе.

Ранее Piter.tv информировал об изменениях в транспортных маршрутах, которые будут действовать один день, 20 октября. Перекрытие дорог на Крестовском острове произойдет из-за матча "Зенита" с "Ювентусом".

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv