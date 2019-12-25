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Автобус сбил прохожего на улице Бабушкина
Сегодня, 12:35
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Arinablinova

Автобус сбил прохожего на улице Бабушкина

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Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии.

В пятницу, 19 июня, на улице Бабушкина произошло серьезное ДТП: автобус сбил переходившего дорогу мужчину.

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург", пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Также отмечается, что после наезда автобус продолжил движение.

Уточняется, что мужчина получил многочисленные травмы и переломы. На данный момент он в тяжелом состоянии находится в шоковой реанимации.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга произошло ДТП с участием 4 машин.

Фото: Pixabay

Теги: дтп, наезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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