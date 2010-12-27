Автобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспекте

Очевидцы сообщают о странной аварии с участием маршрутного автобуса на Пискаревском проспекте недалеко от медицинского университета.

Водитель маршрутного автобуса 149 по неизвестным причинам врезался в остановочный комплекс на Пискаревском проспекте. Авария произошла недалеко от Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Не известно, как произошла подобное ДТП. Но автобус буквально встал вплотную к стене остановки. Разумеется, от удара вылетели все стеклянные части остановочного комплекса.

"Только проезжал там. Скорая и ДПС на месте", - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидец Михаил Феклистов.

Свидетели сообщают, что в результате аварии есть пострадавший. Несильные ранения получил один из пассажиров автобуса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург