Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Автобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспекте
Сегодня, 13:09
0
Asyaromanenkova
365

Автобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспекте

0
 
 

Очевидцы сообщают о странной аварии с участием маршрутного автобуса на Пискаревском проспекте недалеко от медицинского университета.

Водитель маршрутного автобуса 149 по неизвестным причинам врезался в остановочный комплекс на Пискаревском проспекте. Авария произошла недалеко от Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Не известно, как произошла подобное ДТП. Но автобус буквально встал вплотную к стене остановки. Разумеется, от удара вылетели все стеклянные части остановочного комплекса.

Автобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспекте

"Только проезжал там. Скорая и ДПС на месте", - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидец Михаил Феклистов.

Свидетели сообщают, что в результате аварии есть пострадавший. Несильные ранения получил один из пассажиров автобуса.

Автобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспектеАвтобус с пассажирами разнес остановку на Пискаревском проспекте

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: авария спб , дтп спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5