Авиарейс Дубай – Пулково отменили 3 марта

Пассажирам рейса FZ991 компании Flydubai продлили ваучеры на проживание и питание до 5 марта. Туристы ждут информации о новом вылете на электронной почте.

Авиарейс Дубай – Петербург, запланированный на 3 марта, был отменен.

Как сообщают РИА Новости, об отмене рассказала туристка из Великого Новгорода. По словам женщины, пассажирам отмененного рейса продлили ваучеры на проживание и питание – до 5 марта.

Она уточнила, что речь идет о рейсе компании Flydubai FZ991 из Дубая в петербургский аэропорт "Пулково". Пассажиры ждут. Информацию о новом рейсе им обещали отправить на электронную почту. Очередность застрявших в Дубае туристов соблюдается.

Ранее мы сообщили о том, что лайнер со 138 пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково.

Фото: Piter.TV