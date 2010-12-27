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Авиакомпания Germania открывает для петербуржцев полеты в Дрезден
Сегодня, 8:44
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alexandra08
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Авиакомпания Germania открывает для петербуржцев полеты в Дрезден

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Первый рейс будет стоить около 5000 рублей.

Петербуржцы будут летать прямыми рейсами до немецкого города Дрезден. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

Специальные бюджетные перелеты запустила немецкая компания "Germania". Уже с 27 апреля петербуржцы смогут отправиться в Дрезден. Стоимость билета на самолет равна 69 евро. Это означает, что первый рейс будет стоить около 5000 рублей.

Сотрудники авиакомпании позаботились об удобном полете для пассажиров. На борту предусмотрено бесплатное питание и напитки. На досуге пассажиры могут почитать журналы. Кроме того, путешественники имеют право взять с собой в самолет около 20 килограммов багажа.

Фото Pixabay.com 

Теги: авиакомпания germania , бюджетные авиарейсы , дрезден , новости питера , пулково , транспорт спб
Категории: Новости СПб

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