Авиабилеты из Петербурга в несколько российских городов подешевеют

Перелеты из Петербурге в Ярославль, Брянск, Иваново, Владимир и Кострому авиабилеты станут дешевле.

Из Санкт-Петербурга в Ярославль, Брянск, Иваново, Владимир и Кострому можно долететь за "копейки". Авиабилеты в указанные города значительно подешевеют. Сегодня, 7 марта петербургским ЗакСом был принят соответствующий проект в первом чтении.

Российский бюджет будет оплачивать 50% разницы прибыли перевозчика, а остальные 50% будут делиться между отправляющим и принимающим регионом. Отметим, что из бюджета Северной столицы планируют выделить более 120 млн рублей.

Также, субсидии смогуть получить те авиакомпании, которые совершают перелеты в выше перечисленные города не реже двух раз в неделю. Средства предоставляются на один рейс лишь одного перевозчика. Кроме того, преимущество имеет тот, кто использует самолеты российского производства.