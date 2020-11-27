Аварийность на дорогах возрастает с приближением лета: количество ДТП выросло на 1,5 раза

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), аварийность на дорогах продолжает увеличиваться по мере приближения летнего сезона.

Статистика за первую половину 2023 года свидетельствует о заметном росте количества ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Об этом пишет 100КМ.

Если в феврале текущего года было зарегистрировано 7,7 тысячи ДТП, то к июню это число увеличилось более чем в 1,5 раза и составило 11,4 тысячи случаев. Такое значительное увеличение аварийности вызывает серьезную тревогу среди правоохранительных органов и граждан.

Согласно данным ГИБДД, наиболее тяжелые аварии происходили в январе (в среднем 8,6 погибших на 100 пострадавших), феврале (7,9) и июне (7,9). Эти цифры подчеркивают необходимость усиленных мер по обеспечению безопасности на дорогах в периоды повышенной аварийности.

По дням недели, наибольшее количество ДТП за первую половину 2023 года было зарегистрировано в понедельник (8 136; 14,5%) и пятницу (8 765; 15,6%). Также стоит отметить, что наибольшее число погибших зарегистрировано в пятницу (934; 15,8%), субботу (901; 15,3%) и воскресенье (988; 16,7%). Выходные дни, суббота и воскресенье, также характеризовались наибольшим значением тяжести последствий ДТП (соответственно 8,1 и 8,8).

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Фото: Piter.TV