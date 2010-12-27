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Астрономы: в ночь на субботу ожидается звездопад
Сегодня, 21:58
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TretyakovaS
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Астрономы: в ночь на субботу ожидается звездопад

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В ночь на 21 октября астрономы обещают звездопад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Московский планетарий.

В ночь на 21 октября астрономы обещают звездопад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Московский планетарий.

В сообщении планетария говорится, что ожидается метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Она пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды, отмечают в Московском планетарии.

Звездопад лучше наблюдать с 00.00 до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Можно будет увидеть до 15-20 метеоров в час, отмечают в международной Метеорной организации. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает. 

Теги: звездопад , новости науки , новости россии , события
Категории: Новости России

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