Астрономы: в ночь на субботу ожидается звездопад

В ночь на 21 октября астрономы обещают звездопад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Московский планетарий.

В ночь на 21 октября астрономы обещают звездопад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Московский планетарий.



В сообщении планетария говорится, что ожидается метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Она пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды, отмечают в Московском планетарии.



Звездопад лучше наблюдать с 00.00 до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Можно будет увидеть до 15-20 метеоров в час, отмечают в международной Метеорной организации. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.