Астроном рассказал, что увидеть затмение Венеры с балконы почти нереально

Также 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны.

СМИ сообщили, что в полдень 19 июня россияне смогут наблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Также 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны, которое будет видно из европейской части России, 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца. "Невские Новости" узнали у главного научного сотрудника лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергея Богачева, что увидеть затмение Венеры просто с балкона не получился. Венера всегда находится рядом с Солнцем, поэтому её очень трудно увидеть.

Если это дневное время, то увидеть это будет нельзя, потому как Венера очень близка к Солнцу. Даже Луну днем порой увидеть трудно, это исключительные ситуации.

Ученый отметил, что увидеть затмение Венеры в крайнем случае можно либо на рассвете, либо на закате, но никак не днем.

Фото: pixabay