Россияне увидят затмение Венеры. Об этом сообщили представители Московского планетария. Специалисты рассказали, что наблюдать за данным природным явлением жители страны смогут 19 июня в дневное время. Планеру закроет собой Луна.
19 июня – затмение Венеры Луной при дневной видимости в России 12.00
пресс-служба Московского планетария
Астрономы напомнили, что 5 июня в России также состоится полутеневое затмение Луны. Его будет видно во всей европейской части РФ. Также интересующиеся россияне 21 июня могут увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Однако с территории России это событие видно будет лишь отдельными фазами. Хороший обзор природного явления будет у жителей Азии, Африки, региона Тихого океана.
Россия разработает новую программу изучения Венеры.
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