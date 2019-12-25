В середине июня жители РФ увидят, как Луна закроет собой Венеру.

Россияне увидят затмение Венеры. Об этом сообщили представители Московского планетария. Специалисты рассказали, что наблюдать за данным природным явлением жители страны смогут 19 июня в дневное время. Планеру закроет собой Луна.

19 июня – затмение Венеры Луной при дневной видимости в России 12.00 пресс-служба Московского планетария

Астрономы напомнили, что 5 июня в России также состоится полутеневое затмение Луны. Его будет видно во всей европейской части РФ. Также интересующиеся россияне 21 июня могут увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Однако с территории России это событие видно будет лишь отдельными фазами. Хороший обзор природного явления будет у жителей Азии, Африки, региона Тихого океана.

Россия разработает новую программу изучения Венеры.