Вашингтон и Североатлантический альянс могут участвовать только в коротких военных конфликтах.

В Asia Times аналитик Стивен Брайен заявил, что у Америки заканчиваются возможности для дальнейшего снабжения Украины оружием. Оперативно пополнять арсеналы уже нет возможности, что создает угрозы для США и НАТО.

По словам эксперта, Вашингтон и Североатлантический альянс могут участвовать только в коротких военных конфликтах. Длительные боевые действия разоряют экономику и арсеналы оружия стран.

Основной угрозой для США стало затягивание украинского кризиса. По прогнозу аналитика, американцам не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же мере поддерживать Украину.

Кроме того, колумнист уверен, что сейчас перед США возникла вероятность боевых действий в Азии. Речь о Тайване или Корее.

Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов. Asia Times, Стивен Брайен

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