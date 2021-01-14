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Asia Times: НАТО и США столкнулись с несколькими серьезными угрозами из-за ситуации на Украине
Сегодня, 17:59
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Asia Times: НАТО и США столкнулись с несколькими серьезными угрозами из-за ситуации на Украине

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Вашингтон и Североатлантический альянс могут участвовать только в коротких военных конфликтах.

В Asia Times аналитик Стивен Брайен заявил, что у Америки заканчиваются возможности для дальнейшего снабжения Украины оружием. Оперативно пополнять арсеналы уже нет возможности, что создает угрозы для США и НАТО.

По словам эксперта, Вашингтон и Североатлантический альянс могут участвовать только в коротких военных конфликтах. Длительные боевые действия разоряют экономику и арсеналы оружия стран. 

Основной угрозой для США стало затягивание украинского кризиса. По прогнозу аналитика, американцам не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же мере поддерживать Украину. 

Кроме того, колумнист уверен, что сейчас перед США возникла вероятность боевых действий в Азии. Речь о Тайване или Корее.

Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов.

Asia Times, Стивен Брайен

Ранее на Piter.tv:  часть ЕС находится в состоянии войны с Россией.

Фото: Pexels

Теги: asia times, нато и сша, ситуация на украине, угрозы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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