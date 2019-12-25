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Артистке Мариинского театра прислали кладбищенский венок
Сегодня, 22:14
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arteliseev

Артистке Мариинского театра прислали кладбищенский венок

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Благодаря бдительности режиссеров венок не вынесли на сцену.

Солистка Мариинского театра рассказала "Росбалту", что после спектакля ей подарили кладбищенский букет. Девушка пожелала не называть своего имени.

Сотрудники театра заметили "подарок" вовремя и не вынесли его на сцену. 

"Ошарашенные  девочки заменили его — сбегали в ближайший магазин за букетом цветов для меня", — отметила певица.

К цветам прилагалась открытка, но ее содержание неизвестно. Артистка рассказала, что почерк был, скорее всего, женский.

Ранее мы сообщали, что на Гостином дворе прошли одиночные пикеты против срочной службы в России.

Фото: pixabay.com

Теги: мариинский театр, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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