Артистке Мариинского театра прислали кладбищенский венок

Солистка Мариинского театра рассказала "Росбалту", что после спектакля ей подарили кладбищенский букет. Девушка пожелала не называть своего имени.
Сотрудники театра заметили "подарок" вовремя и не вынесли его на сцену.
"Ошарашенные девочки заменили его — сбегали в ближайший магазин за букетом цветов для меня", — отметила певица.
К цветам прилагалась открытка, но ее содержание неизвестно. Артистка рассказала, что почерк был, скорее всего, женский.
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Фото: pixabay.com
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