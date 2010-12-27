Аршавин сыграет против "Зенита" в стартовом составе

Экс-игрок "сине-бело-голубых" выйдет на поле с капитанской повязкой на руке.

Экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин выйдет на поле в товарищеской игре против бывшей команды в стартовом составе. В предстоящей встрече бывший футболист "сине-бело-голубых" сыграет с капитанской повязкой на руке. Об этом сообщает "Мойка78".

Помимо Аршавина за "Кайрат" с первых минут выйдут Стас Покатилов, Елдос Ахметов, Нуралы Алип, Исаэль Барбоза, Станислав Лунин, Адеринсола Эсеола, Иво Иличевич, Магомед Парагульгов, , Хуан Фелипе и Сергей Кейлер.

Цвета "Зенита" будут защищать Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Илья Скроботов и Евгении Чернов. Сергей Семак также принял решение вывести на поле Матиаса Краневиттера, Магомеда Оздоева, Эрнани, Дмитрия Плетнева, Дениса Терентьева и Себастьяна Дриусси.

Отметим, что перед игрой состоится презентация новичка питерцев Клаудио Маркизио. Сам полузащитник по решению тренера Сергея Семака матч начнет на скамейке запасных.

Напомним, что на игру против "Кайрата" команда из Северной Столицы впервые в своей истории сыграет в фиолетовой форме.

Фото: Вконтакте/Андрей Аршавин(Официальный фан клуб)