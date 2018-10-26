Аркадий Соснов рассказал о будущем традиционной прессы

В свое время герой фильма «Москва слезам не верит» предсказал гибель книг, газет и журналов, которые якобы заменит телевидение. В наше время роль «убийцы» отдали интернету. Однако время идет, а периодика если и не процветает, то уж точно на ногах стоит крепко. Почему же в век новых технологий, мессенджеров и умных гаджетов люди продолжают покупать и читать традиционную прессу, на встрече с участниками журналистского клуба «Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга» рассказал главный редактор альманаха

Иванова: Аркадий, давайте попробуем немножко в будущее заглянуть. Знаете, мы очень много на встречах клуба говорили и о просто чуть ли не гибели СМИ, и о том, что слухи об этой гибели сильно преувеличены, и о том, что блогеры – это не журналисты, а вместе с тем, что блогеры – это наша новая надежда в журналистике. Вот как вы видите будущее журналистики? И городских изданий, и толстых журналов, и газет.

Соснов: Начну с того, что, на мой взгляд, Санкт-Петербургу не повезло. Потому что в таком городе, как наш, должна быть как минимум одна федерального значения газета, а может быть, и две. Вот возьмите Германию: в каждом крупном городе, столице земли, есть одна федеральная газета, с севера до юга. То, что произошло у нас, особенно обидно смотрится, например, по контрасту с Хельсинки. Где население Финляндии примерно такое же, как Петербурга, в столице выходит "Хельсингин Саномат" тиражом около 550 тысяч экземпляров, да еще и несколько выпусков в день. Почему у нас так не получилось, я не знаю.

Иванова: А как финны сохранили привычку читать печатную прессу? У нас, по-моему, все просто в телефонах читают, в интернете.

Соснов: Ну, когда тебе подкладывают в шесть утра под дверь газету (вы знаете, как почта у нас работает, у нас это не пройдет), то ты эту газету поневоле возьмешь и будешь читать. Кроме того, наши большие газеты, они сейчас все прекрасно понимают значение интернета. Я недавно опубликовался в "Известиях", посмотрел свою статью в интернете – там вставлены и фото, и видео, чувствуется, что работает бригада над выпуском.

Иванова: Публикация в интернете делает материал объемным, она его может повернуть какой-то неожиданной гранью. А про будущее?

Соснов: Я думаю, что традиционная пресса – да, хотя она будет сокращаться в объемах – но она сохранится. Тяга к этой живой материи газетной, она останется: я считаю, что она в каждом человеке сидит, как тяга к книге. Появление электронной книги отнюдь не исключило наше желание подержать в руках красивый томик, тем более если им можно зачитаться. А такие качественные издания, как "Русский меценат", пусть он, может, по-другому будет называться как-то где-то, они, безусловно, имеют перспективу. Они должны – и они будут.

Видео: Piter.tv