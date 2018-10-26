Аркадий Соснов: и я иногда встречался с очень жестким неприятием моих работ со стороны сотрудников

Свой профессиональный путь учредитель и главный редактор уникального для России и стран постсоветского пространства издания – альманаха социального партнерства «Русский меценат» - Аркадий Соснов начал в качестве инженера-химика в одном из ленинградских НИИ. О своих первых шагах в журналистике он рассказал членам клуба «Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга».

Иванова: И вот настал момент, когда действительно нужно понять, как же Аркадий Соснов, который когда-то закончил факультет журналистики…

Соснов: Ничего подобного.

Иванова: А что?

Соснов: Технологический институт, химический факультет.

Иванова: Так вот откуда интерес к науке серьезной. Понятно. Технологический институт, химический факультет – вдвойне интересно... Стал журналистом. В свое время, в 1986 году, стал лауреатом премии Союза журналистов СССР. Работал в газете "Смена", "Литературной газете", был собкором "Огонька"…

Соснов: И "Московских новостей".

Иванова: "Московских новостей". Очень-очень серьезная, интересная биография, и я попрошу сейчас нашего режиссера поставить для тех, кто смотрит трансляцию, слайд-шоу, и они смогут увидеть Аркадия в те годы, когда он начинал свой путь в журналистике. А вы нам расскажите, как же все-таки так получилось, что вы стали журналистом.

Соснов: Ну, я уже упомянул, что большое спасибо папе с мамой за их гены. Потому что папа был учителем химии, а мама – учительницей русского языка и литературы. И вот эти два начала как-то во мне живут. Другое дело, как я эти гены использовал. Но я помню, что, когда я в младших классах учился, мама давала мне понарошку проверять тетради школьные своих учеников, и я там карандашиком делал какие-то пометки. Но поступил я в Технологический институт Ленсовета – под влиянием папы в большей мере.

Иванова: А потом под влиянием мамы занялись журналистикой…

Соснов: Да. К сожалению, родители рано ушли из жизни. Решение я принимал уже сам. Но, конечно, годы, проведенные в "Техноложке" и в НИИ Нефтехим, где я отработал, как положено было, после распределения, они как-то повлияли на устройство мозга, и, в общем, я стараюсь к любой задаче – и журналистской, творческой – подходить системно. Это относится и к "Русскому меценату", наверное, тоже.

Иванова: Аркадий, первая редакция, в которую вы пришли работать, была "Смена"?

Соснов: Да, конечно. Это была очень драматичная ситуация. Потому что меня опекал – по комсомольской линии, можно сказать, – Геннадий Николаевич Селезнев, который в ту пору еще был зам главного редактора "Смены". И я к нему после работы привозил материалы, но он их отдавал в отделы, сам не ставил на полосы. И я иногда встречался с очень жестким неприятием моих работ со стороны сотрудников.

Иванова: А чем было вызвано неприятие? Вы как-то иначе писали? Сейчас сплошное приятие, все читают, всем нравится.

Соснов: Я же сказал о конкуренции. Я думаю, что это вообще была основа газеты "Смена".

Иванова: Конкуренция?

Соснов: Да. Я могу вспомнить совершенно конкретный эпизод, когда я написал очерк о баскетболисте Александре Большакове под названием "Малыш в большой игре". Чем-то его спортивная биография, карьера... чем-то она перекликалась с моей. Он был невысокого роста для баскетбола, и я принес этот материал по указанию Селезнева в отдел спорта…

Иванова: И они не взяли?

Соснов: Мне было сказано... Не то, что не взяли, а то, что это плохой материал. Было сказано конкретное слово для определения кондиции этого материала.

Иванова: Вы знаете, момент интересный, потому что очень часто молодые журналисты, встречая, например, такую реакцию со стороны старших коллег... ну, то что называется, обламываются. Простите, такое слово не литературное. И, может быть, перестают писать, перестают гореть, работать вообще в СМИ. Как у вас?

Соснов: Я могу сказать, что я сделал. Я вернулся к Селезневу, он мне сказал: "Доказывай свою правоту". Я пошел во Дворец спорта "Юбилейный". Продрался к Владимиру Петровичу Кондрашину, знаменитому тренеру баскетбольному, дал ему прочитать этот текст, и он написал буквально следующее: "Не знаю, как насчет журналистики, но все, что здесь написано, правда".

Видео: Piter.tv