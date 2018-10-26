Аркадий Соснов: "для книги ни странички, газета все взяла"

Соснов: Поскольку я писал, наверное, одним из первых в нашей ленинградской журналистике об экологии, то я... подобралась серия очерков на эти темы. И я подготовил рукопись под названием "Обреченная природа" и пришел к Леониду Николаевичу. Ее поставили в план. Там была и Курская коса, и Вепсский лес, и наши ленинградские заказники. Но была интересная история, связанная с этой книжкой. Она вышла небольшим форматом, с фотографиями, в том числе нашего коллеги Игоря Сидорова, который возглавлял долгое время Союз журналистов, но я его как-то увлек как фотографа. Мы приезжаем в Петрозаводск, журналистская поездка была, выполнили, отработали программу, и я говорю: "Игорь, давай съездим на заповедник Кивач". Время уже после обеда. Мы поехали, приезжаем, уже темно. Все закрыто, к водопаду нам не подойти. Какой-то мужичок говорит: "А вы постучите в окошко, там живет вроде как заместитель директора". Мы стучимся, говорим: "Мы журналисты, пустите нас, покажите нам". Слышим... ну, буквально брань: "Уходите отсюда, дайте отдохнуть, какие вы журналисты? Настоящие журналисты вот такие книжки пишут". И в окошко показывает эту маленькую книжечку – "Обреченная природа".
(Иванова смеется и аплодирует, аплодисменты в зале)
Соснов: Нас впустили в итоге.
Иванова: Аркадий, сколько книг всего выпустили?
Соснов: Вообще книгами считается, как говорят, то, что, если поставишь, держится и не падает. Если по этому принципу, то одну. Это книжка с Алферовым – "Калитка имени Алферова". А всего три.
Иванова: А вот такой у меня есть вопрос. Вот постоянно работаем мы в Доме журналиста. И дня не проходит, чтобы не позвонил какой-нибудь журналист и не сказал: "Пожалуйста, организуйте мне презентацию моей книги". Такое ощущение, что все журналисты решили стать писателями. Или это просто тренд такой, что все издают свои статьи в виде книг... Как вы относитесь к такому переформатированию творчества? Нужно ли журналисту книжки писать, или он все-таки должен оставаться верен своей профессии? И что это за мода такая в наше современное время? Что бы вы сказали?
Соснов: Ирина, несколько лет назад я стишок написал на эту тему.
Иванова: Ой, пожалуйста, наконец-то.
Соснов: Ну, я кусочек попробую.
Иванова: Да.
Соснов:
Коллеги пишут книги,
Я радуюсь, как псих:
Газетные вериги
Отныне не для них.
Сомнения отринув,
Вступаю в "Буквоед" –
На полках и витринах
Чего здесь только нет.
Стоит рядами Травин,
Тома как "Капитал".
Он мне когда-то править
Свой первый опус дал.
Здесь сам Золотоносов,
Хороший слог ценя,
Без спросу и вопросов
Цитирует меня.
Товарищ мой Циликин
Простой закон просек:
Чтоб сходу стать великим,
Он накропал про секс.
Издавши книгу эту,
Он тему не забыл,
На вредину-газету
Изящно болт забил.
Я к славе не приучен:
В том не моя вина,
А просто в прозе лучше
Татьяна Москвина.
Вернусь в свою газетку,
Не тратя лишних слов,
И напишу заметку
Проворней всех Лурьёв.
Ее забудут завтра:
Газета новых ждет,
Прожорливей кадавра
Она заметки жрет.
Вот так, душа Тряпичкин,
Такие, брат, дела:
Для книги ни странички,
Газета все взяла.
Иванова: Спасибо.
(аплодисменты в зале)
Иванова: Вы знаете, это не просто ответ на вопрос. Это заявление серьезной позиции. Спасибо.
Соснов: Критической позиции.
Видео: Piter.tv