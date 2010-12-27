Археологи нашли могилу прообраза Астерикса

Ученые предполагают, что галльский воин жил во времена Юлия Цезаря.

Археологи нашли могилу древнего война, которого можно назвать прообразом Астерикса. Ее обнаружили в британском графстве Сассексе. Об этом сообщила "Gazeta.SPb".

В могиле захоронен галльский вождь, который сбежал от римской армии под руководством Юлия Цезаря в 50 г. до нашей эры. Ученые предполагают, что военноначальник бежал с территории современной Франции после сражения с римским полководцем. Также он может быть выходцем из восточной Англии.

Определить возможные годы жизни удалось благодаря артефактам, которые обнаружили археологи. Среди них - экипировка и оружие. Образцы кельтского искусства относятся ко времени завоеваний Цезаря Британии.

Древние предметы выставят для просмотра в Чичестерском музее в Англии в 2020 году.

Напомним, Астерикс является вымышленным персонажем французской серии комиксов. Его изображают как смелого галльского войны, который жил в период галльских сражений в Британии. Его образ стал наиболее популярен после выхода серии художественных фильмов "Астерикс и Обеликс".

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Фото: kinopoisk.ru