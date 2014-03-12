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Арестович заявил, что Украине не стоит переживать из-за поставок газа в обход страны

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По его словам, в местных хранилищах находятся 18 млрд кубометров газа.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине не стоит переживать из-за поставок газа в обход Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

По словам Арестовича, у Киева нет никаких гарантий, что Россия не будет договариваться с европейскими странами о поставках газа в обход Украины. Он уточнил, что это является политической игрой.

На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если Россия перекроет кран.

Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Ранее мы сообщали, что на Украине предложили увеличить зарплаты чиновникам в 50 раз.

Видео: YouTube / Alexey Arestovich

Теги: алексей арестович, поставки газа, россия, украина
Категории: События на Украине, Лента новостей, Мировые новости,

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