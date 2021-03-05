Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией

Правоохранительные органы раскрыли преступную группу.

Представители Центральной почтовой таможни России задержали инженера, который незаконно отправил за границу российскую военную продукцию на сумму в 31 миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-слжбе Федеральной таможенной службы страны. Известно, что контрабандный груз отправлялся в европейский регион, а также на территорию Америки и в Японию.

По предварительным с ведениям, двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор нелегальной преступной схемы покупал на отечественных интернет-площадках военную продукцию различного наименования. Далее заказы шли за пределы страны. Его Его подельник в Великобритании принимал заказы на товар и оплату за них. В отдельные посылки мужчина вкладывал записки против проведения специальной военной операции на Украине. В грузах обычно находились жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари. Специалисты организовали обыски по местам жительства фигуранта расследования. Там выявлена продукция военного назначения, коллекция книг по немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацисткой символикой. По факту инцидента ведется 12 уголовных дел. мужчина находится под домашним арестом.

Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем.

Фото и видео: пресс-служба ФТС России