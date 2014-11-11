Apple представила маячки AirTags для поиска вещей

Это устройство можно прикрепить к ключам, рюкзаку или чемодану, чтобы быстро найти их.

Apple представила новинку – круглые маячки для поиска вещей AirTags. Презентация устройства велась на официальном YouTube -канале компании.

Беспроводные маячки оснащены Bluetooth LE, батареей, динамиком и акселерометром. Устройство имеет низкое энергопотребление. Его можно прикрепить к любым вещам, например, ключам, рюкзаку, чемодану, чтобы быстро найти их.

Поиск вещей осуществляется через приложение Apple Find My. Маячки можно настраивать под себя, батареи AirTags хватит на год использования.

Разработчики подчеркнули, что AirTags предназначены для поиска вещей, не людей. Стоимость устройства составляет 29 долларов (2 175 рублей). За набор из четырех штук пользователь отдаст 99 долларов (7 427 рублей). Предзаказ доступен с 23 апреля, в продаже устройство появится с 30 апреля.

Ранее группа хакеров REvil украла разработки Apple и требовала выкуп.

Видео: YouTube / Apple