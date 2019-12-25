Группа хакеров REvil украла разработки Apple и требует выкуп

Злоумышленники потребовали от корпорации $50 миллионов.

Тайваньская компания Quantra Computer, которая занимается поставкой гаджетов и комплектующих для продукции компании Apple, стала жертвой взлома группировки хакеров REvil. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, злоумышленники базируются в России. В качестве подтверждения своего взлома они опубликовали в даркнете более десяти чертежей компьютера MacBook , который компания планирует производить в будущем. Bloomberg пишет, что REvil целенаправленно дождались недавней презентации Apple, чтобы убедиться, что эти ноутбуки не будут представлены.

Хакеры потребовали 50 миллионов долларов до 1 мая. Если выплата не будет осуществлена, то они начнут выкладывать в интернет украденные чертежи корпорации Apple. В компании пока не ответили на требования REvil. Компания также отказалась давать какие-либо комментарии СМИ.

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