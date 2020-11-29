В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления

Хакер признал свою вину в преступлении.

В США россиянина Сергея Медведева осудили на десять лет за киберпреступления. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста страны. Подозреваемого задержали в Нью-Йорке в 2018 году. В июне прошлого года он сознался в участии в преступном сговоре, который был организован трансатлантической группировкой Infraud Organization.

Сергей Медведев, он же Stells, segmed и serjbear, 33 лет из России признал себя виновным в округе Невады по одному пункту обвинения в сговоре о вымогательстве в июне 2020 года и сегодня был приговорен к 10 годам тюрьмы. сообщение Минюста США

Американцы считают Медведева одним из лидеров ОПГ, которая занималась покупкой, продажей и распространением похищенных личных данных пользователей Интернета, включая идентификацию личности, сведения о дебетовых и кредитных картах, финансовую и банковскую информацию и т.д.

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