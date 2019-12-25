Антон Иванов: В новом сезоне Comedy Club будут шутки "на злобу дня"

9 сентября на ТНТ стартует новый сезон Comedy Club. Piter.TV поговорил с одним из резидентов Антоном "Бандерасом" Ивановым о том, что ждет зрителей в первых выпусках, о том, как изменился в последнее время юмор и о любимых местах отдыха в Санкт-Петербурге.

- Однажды в интервью вы сказали, что не стали для своих родных юмористом. Дескать, они не понимают, чем вы занимаетесь. Для них настоящие юмористы — это Петросян, Винокур, Шифрин... Изменилось ли их мнение?

- То интервью, наверное, 10-летней давности. Тогда действительно у многих родственников, близких и друзей возникали вопросы: зачем ты этим занимаешься, приносит ли это деньги, делает ли это тебя популярным? Как только юмор действительно стал делать меня популярным и не только приносить финансовый доход, а превратился в стабильную работу, все, естественно, поменяли мнение. Они уже не смотрят петросянов-шифриных, а предпочитают Comedy Club.

- Раньше вы говорили, что можно шутить обо всем без исключения. А сейчас?

- За последние годы на нас свалилось очень много разных событий, которые, к сожалению, повлияли на тезис "можно шутить обо всем без исключения". Сейчас такие времена, что шутить можно далеко не обо всем по этическим, либо личностным соображениям. При этом Comedy Club все равно пытается оставаться актуальным. В новом сезоне будут шутки и "на злобу дня", и на вечные социальные темы.

- С кем вас можно будет увидеть на сцене Comedy Club в новом сезоне?

- Я буду выступать в широком диапазоне: начиная с выступления с дуэтом Харламов+Батрутдинов, заканчивая коллаборациями с новыми резидентами Comedy Club и приглашенными звездами. Будет много новых лиц, масса сюрпризов. Посмотрим, как все это будет смотреться в телевизоре.

- Раньше все ассоциировали ваше трио с шутками "на злобу дня" и актуальными темами. Изменилось ли что-то сейчас?

- Comedy Club всегда славился актуальными шутками, потому что они самые действенные. Люди уже в курсе какой-то ситуации, обсудили ее с друзьями, обмусолили… Они приходят к нам и видят ее в другом свете. В последнее время этих "злоб дня" было много. И в новых выпусках мы будем стараться захватить все социальные пласты. Смотрите новые выпуски Comedy Club каждую пятницу в 21:00 на ТНТ и убедитесь сами.

- Смотрите ли вы выступления других участников Comedy Club?

- Если вопрос касается непосредственно съемочного процесса, то, конечно, мы все смотрим выступления других участников. Благо, есть мониторы и можно увидеть номера вживую, поддержать товарищей. Это несмотря на то, что до съемок проводятся так называемые проверочные вечеринки. Мы часто пишем материал в офисе вместе, поэтому волей-не волей знаем, у кого какой монолог, какие шутки, помогаем друг другу. А во время записи нам очень важна реакция зала. Публика бывает разной: и очень смешливой, и невероятно сонной. Поэтому нужно быть готовым ко всему.

- Что для вас юмор сегодня?

- Для меня сегодня, как и 10 лет назад, юмор — это главным образом работа. Раз уж я выбрал такой путь, то с него нельзя сворачивать. Могу сказать, что работа приносит мне удовольствие. И эстетическое, и эмоциональное, и финансовое. Прикольно, что в моменте создания и декламации ты доставляешь удовольствие не только себе, но и зрителям. Многим людям юмор, возможно, преподносится как лекарство от многих жизненных невзгод. Юмор и смех — очень правильная и неотъемлемая часть нашего существования.

- Существует мнение, что девушке смешно рядом с парнем до тех пор, пока он не стал ее мужем. Вашей жене все еще смешно от ваших шуток? Есть ли у вас любимая юмористическая тема?

- Я очень надеюсь, что жена все еще искренне смеется над моими шутками. Хотя может сложиться впечатление, что на работе я весь такой "ха-ха-ха", а когда приезжаю домой, то становлюсь серьезным, будто перезагружаю мозг. Отчасти так и есть. Но на самом деле мы часто смеемся в кругу семьи. А главный объект шуток — наши дети. Они даже без чужой помощи могут сильно рассмешить. Наверное, это самый искренний и звонкий смех, который звучит в нашей квартире.

- Сколько у вас телевизоров в доме? Часто ли на них идут ваши выступления? Какой номер близкие запомнили лучше всего?

- У нас три телевизора, но обычно они показывают либо мультики, либо подростковые развлекательные шоу, либо спорт. Лично для меня нет смысла смотреть Comedy Club по ТВ, потому что все вижу во время съемок. Конечно, близкие интересуются, когда будут эфиры с моим участием. Часто бывает так, что жена звонит и спрашивает: а твой номер можно показать маме или дочери. Я беру время на раздумья, вспоминаю, о чем именно номер, и говорю либо "да", либо "нет".

- Было ли такое, чтобы родные просили пошутить про них со сцены? Часто ли в Comedy Club звучат реальные истории из жизни?

- Половина всех наших идей и номеров абсолютно жизненные. Ты можешь сам оказаться в комичной ситуации, либо услышать от близких, друзей, знакомых. Пересказываешь ее коллегам, и они сразу говорят: так это неплохой номер для выступления! Таких примеров было очень много. Но случались и диаметрально противоположные истории. После того, как мы показали номер про МФЦ, я волей случая сам оказался в этой организации и меня буквально облепили ее сотрудницы, которые стали убеждать что у них на самом деле все не так. Лучше всего, когда шутки попадают в нужную аудиторию. Чтобы люди думали про себя: да-да, так и есть, это мне близко, я сам был в такой ситуации. На заказ мы пишем крайне редко, хотя бывают ситуации, когда кто-то из знакомых рассказывает историю и просит пересказать ее в Comedy Club, считая, что она обязательно "выстрелит".

- Как появилось ваше прозвище Бандерас?

— Это случилось на первом курсе института. Сначала меня называли Хопкинс, но не из-за внешнего сходства с голливудским актером, а потому что его имя Энтони созвучно с моим именем Антон. А потом я поехал в Москву на КВН болеть за сборную Санкт-Петербурга и в поезде познакомился с парнем по прозвищу Бандерас (он тоже Антон). И нас с ним просто стали путать: никто не мог запомнить, кто из нас кто. Меня называли Бандерас, а его — Хопкинс. В какой-то момент я сказал: а давай так и оставим, чтобы всем было удобно! Так и осталось на всю жизнь.

- Осень — унылая пора для петербуржца? Ваше отношение к этому времени года?

- Я позитивно отношусь к этому времени года. Пусть оно и является промежуточным звеном между летом и зимой, когда дело движется к холоду, снегам. Но учитывая, что в последние годы в Петербурге, да и во многих других регионах России лето очень хорошее, жаркое, то, наверное, можно уже и поскучать по бодрящим дождям и ветрам. И ждать наступления зимы. От нашего отношения к осени ничего не изменится: она приходит, никого не спрашивая. Поэтому нужно ее принимать такой, какая она есть.

- У вас большая семья, двое детей. Какой маршрут вы обычно строите для прогулок в Петербурге? Без чего она не обходится?

- На самом деле я бы не сказал, что у меня большая семья. Есть пары, которые имеют гораздо больше двух детей. Мне приходится много дней в году проводить в Москве и, безусловно, приезжая в Петербург хочется максимально насладиться обществом семьи. Мы любим ездить за город, купаться в бассейне или озере, гулять в парках. Можем спонтанно отправиться всей семьей в лес за грибами, или на побережье Финского залива, чтобы насладиться прекрасными видами. Конкретных задач эти прогулки никогда не ставится: главное, чтобы была подходящая погода и хорошее настроение.

Фото: ТНТ