Конкурс на капремонт Зелёного моста возобновлен после рассмотрения УФАСом

ЗАО "Пилон" не смог обосновать "нарушения", поэтому конкурс решили возобновить.

Представители УФАС разрешили городу продолжать конкурс по реконструкции Зеленого моста. Ранее компания "Пилон" обратилась в антимонопольное ведомство с жалобой на организацию. Однако, претензии ЗАО признали необоснованными. Решение специалисты вынесли днем третьего апреля.

Отметим, что конкурс по выбору подрядчика на восстановление переправы, а также набережной канала Грибоедова признан легальным. В ближайшее время поиск рабочих возобновится.

Напомним, что на выполнение задач конкурс проводится в третий раз.Специалисты получат около полумиллиарда рублей за восстановление конструкции. Последняя масштабная реконструкция моста производилась 20 лет назад. Тем временем объекту скоро исполнится 215 лет.

Фото: "Мостотрест"