Анонсирована красивейшая игра про астронавта в космосе Deliver Us Mars

Создатели раскрыли сюжет нового проекта.

Анонсирована красивейшая компьютерная игра про астронавта в космосе Deliver Us Mars. Создатели предложат игрокам повествовательное приключение со сложной платформенной механикой. Сюжет истории будет развиваться спустя десять лет после тех событий, которые произошли в проекте-предшественнике Deliver Us the Moon.

Известно, что Deliver Us Mars представляет себя как отдельное научно-фантастическое приключение, в котором эпичная атмосфера должна сочетаться насыщенным повествованием. Геймер возьмет на себя управление персонажем по имени Кэти Йохансон. Эта молодая астронавтка присоединится к экипажу космического челнока "Зефир" ради того, чтобы помочь в восстановлении терраформирующих "Ковчегов". Эти корабли были украдены много лет назад. Сейчас они необходимы человечеству, так как планета находится в экологической катастрофе.

Вышел трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном.

Фото и видео: YouTube / Deliver Us Mars