Анна Хилькевич вернулась из роддома домой

Малышка родилась 20 августа в московском роддоме.

В понедельник, 20 августа, актриса сериала "Универ" родила вторую дочь Марию. Об этом сообщают российские СМИ.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо, они уже отдыхают дома. У Анны приподнятое настроение, она даже шутит над своим мужем в Instagram:

Лицо моего мужа, когда осознал, что нас ожидает в ближайшие дни и ночи. Подпись к фото в инстаграм

Сейчас Анна планирует все свободное время проводить с детьми. После этого она планирует вернуть прежнюю фигуру и только после этого постепенно начнет возвращаться к работе. Интернет-пользователи от души поздравляют Хилькевич и ее мужа с пополнением и желают третьим родить мальчика.

Фото: annakhilkevich/ Instagram