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Анна Хилькевич вернулась из роддома домой
Сегодня, 15:52
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nastya960
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Анна Хилькевич вернулась из роддома домой

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Малышка родилась 20 августа в московском роддоме.

В понедельник, 20 августа, актриса сериала "Универ" родила вторую дочь Марию. Об этом сообщают российские СМИ.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо, они уже отдыхают дома. У Анны приподнятое настроение, она даже шутит над своим мужем в Instagram: 

Лицо моего мужа, когда осознал, что нас ожидает в ближайшие дни и ночи.

Подпись к фото в инстаграм 

Сейчас Анна планирует все свободное время проводить с детьми. После этого она планирует вернуть прежнюю фигуру и только после этого постепенно начнет возвращаться к работе. Интернет-пользователи от души поздравляют Хилькевич и ее мужа с пополнением и желают третьим родить мальчика. 

Фото: annakhilkevich/ Instagram

 

Теги: анна хилькеви , вторая дочь , роды , сериал универ
Категории: Лента новостей Новости России

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