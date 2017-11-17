МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Уроки Ведомостей. Анна Щербакова о профессиональной деформации

Может ли профессия «журналист» кардинально изменить человека? «Может», - не сомневается экс-редактор Петербургского бюро деловой газеты «Ведомости» Анна Щербакова, если речь, конечно, идет о деловой журналистике.

Иванова: Чем все-таки журналист из бизнес-изданий, бизнес-журналист, отличается от просто журналиста? Есть какие-то особенности? Профессиональная деформация какая-то есть?

Щербакова: На самом деле рассматривать... Как бы чем кайф взгляда экономиста? Он бесстрастный, его можно считать циничным взглядом, который неэмоционально оценивает только факторы. Факторы, которые влияют на то или иное явление. И я вспоминаю такой чудный эпизод, как бы поделикатнее сказать. Мне рассказали про изменения в жизни одного нашего бывшего коллеги, не очень хорошие изменения – он потерял работу. И вместо того, чтобы его пожалеть, первое что я сказала: «Это очень плохой факт для рынка, что так произошло». И это профессиональная деформация. Потом то же самое сказала одна моя московская коллега. Такой «ведомостёвый» ДНК. «Да, с точки зрения рынка – это плохо, с точки зрения рынка – это хорошо». И с точки зрения рынка закрытие петербургского бюро, с точки зрения рынка, это очень нехороший знак, рынок сжимается.

Иванова: На всякий случай, вдруг у нас кто не в курсе. 18 лет существовало петербургское бюро газеты «Ведомости» и вот буквально – когда точно?

Щербакова: В конце октября.

Иванова: Да, в конце октября вышел последний выпуск петербургской полосы.

Щербакова: И я говорю, что этот прекрасный и циничный взгляд: «Вот это хорошо для того и того-то, а это плохо, потому что будет развиваться так-то и так-то», он мне конечно очень в жизни помогал. В чем-то, наверное, мешал – в проявлении эмоций. Но это восхитительная школа, и это действительно… Да, когда ты через призму «на что это повлияет, как это будет выглядеть через какое-то время» смотришь на происходящее, то это скорее взгляд экономического журналиста. А если «няшки» всякие, то соответственно нет.