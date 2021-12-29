Победа Щербаковой на Олимпиаде принесла Плющенко миллионы

Бывший спортсмен, а теперь тренер изначально ставил на эту спортсменку.

Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил Анну Щербакову, которая выиграла золото на Олимпиаде-2022 в женском одиночном катании. Он заявил, что рад за спортсменку вдвойне, так как ставил на ее победу деньги. Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

Перед Олимпийскими играми я сделал ставку. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный, таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей. Рассказал в интервью Плющенко

Он признался, что изначально не верил в успех Камилы Валиевой, несмотря на то, что она считалась безоговорочным фаворитом. По словам Плющенко, у него была чуйка, что Камила не выиграет, причем задолго до скандала с допинг-пробой.

Вспоминал первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, как же волновался! Хотя находился в прекрасной форме, весь сезон выносил Ягудина, но в короткой программе упал — и все было кончено. Отметил тренер

Напомним, в женском одиночном катании золото взяла Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой. Камила Валиева допустила много ошибок во время своего выступления и заняла четвертое место.

Ранее мы писали, что Трусова расплакалась после серебра на Олимпиаде.

Фото: Instagram / anna__shcherbakova_