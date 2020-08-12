Анна Ковальчук рассказала, как изменилась за 20 лет съемок в сериале "Тайны следствия"

Актриса призналась, что по контракту не имеет права радикально менять свою внешность.

Мы поговорили с исполнительницей главной роли детективного сериала "Тайны следствия" Анной Ковальчук. Ее фотографии после карантина со съемочной площадки вызвали восхищение у поклонников. Мы решили узнать, как актрисе удается поддерживать себя в форме уже 20 лет.

Конечно, я изменилась внешне. Но у меня такой пункт в контракте, что я не имею права менять свою внешность радикально. Может быть, этот момент повлиял на меня психологически, и тело вынуждено терпеть. Анна Ковальчук, актриса

Ранее мы показывали, как проходят съемки сериала "Тайны следствия" в Петербурге. Нам удалось пообщаться не только с актерами, но и с режиссером Егором Бариновым.

Фото и видео: Piter.TV