Аниматор выпустил коротенький мультфильм, который избавляет от арахнофобии

В интернете аниматор Джошуа Слайс опубликовал пробный фрагмент мультфильма про паука.

На популярном видеохостинге аниматор Джошуа Слайс опубликовал 20 секундный пробный фрагмент про милого паучка. Паучок получился настолько милым, что многие заявили, что пауки не такие уж страшные и избавились от арахнофобии.

Арахнофобия (паукобоязнь) - самая распространенная фобия у людей, которая живет в нас с первобытных времен. Многие ученые утверждают, что боязнь пауков заложена на генном уровне.

Зрителей этого коротенького мультика обаяли добрые глазки паучка и пушистые лапки. Но особенно умилил мультяшный голос паучка Лукаса. Голос, по словам автора, "подарил" герою мультфильма племянник аниматора. В своем монологе паучок сетует, что у него слишком много глаз. Видеоролик очень понравился зрителям, и они захотели, чтоб свет увидел целую серию про самого милого паука на свете.

Видео: YouTube/Joshua Slice