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Ninja Theory показали лицевую анимацию Сенуи в Hellblade 2

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Даты релиза игры нет, она может выйти в 2023 году.

Студия разработчиков Ninja Theory показала лицевую анимацию персонажа Сенуи в Hellblade 2. Премьера новинки состоялась на торжественном мероприятии На Game Developers Conference 2023. Там авторы презентовали пользователям ролик по свежей компьютерной игре Senua"s Saga: Hellblade 2. Известно, что роль основного персонажа досталась актрисе Мелине Юргенс, а сама игра создается на движке Unreal Engine 5. Планируется разместить игру в продажу для Game Pass, а также выпустить ее на персональные компьютеры и консоли Xbox Series X|S. В настоящее время официальной даты релиза не обозначено. Согласно информации от одного из инсайдеров, журналиста Джеффа Грабба, указанный проект могут выпустить в течение этого года. 

Вышел новый трейлер сериала "Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда" для Netflix.

Фото и видео: YouTube / Ninja Theory

Теги: hellblade 2, ninja theory, анимация, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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