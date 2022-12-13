Вышел новый трейлер сериала "Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда" для Netflix

Премьера спецэпизода шоу запланирована на 19 апреля.

Вышел новый трейлер к специальному выпуску сериала "Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда" (Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always) для американского стримингового сериала Netflix. Режиссёром проекта выступил Чарли Хэскелл. В главных ролях задействованы актеры Стив Карденас, Дэвид Йост, Каран Эшли, Уолтер Эмануэль Джонс, Джонни Йонг Бош и Кэтрин Сазерленд. Официальный релиз шоу намечен на 19 апреля. Известно, что эпизод франшизы создавался совместно с компанией Hasbro. В сюжете окажутся герои оригинального сериала про команду бойцов, которые сражаютя с монстрами. Теперь они будут противостоять внеземной угрозе в лице Риты Репульсы. К своим ролям вернулись исполнители, игравшие в самых ранних рейнджерах, а также те, кто присоединился к проекту со второго или третьего сезона.

Вышел сюжетный трейлер игры Amnesia: The Bunker.

Фото и видео: YouTube / Netflix