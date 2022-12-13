Вышел сюжетный трейлер игры Amnesia: The Bunker

Ига выйдет в свет с 16 мая.

Студия Frictional Games выпустила на собственном YouTube-канале очередной трейлер своего грядущего хоррора Amnesia: The Bunker. В ролике раскрывается сюжетная завязка компьютерной игры. Известно также, что в проекте авторы предусмотрели частично-процедурную генерацию уровней. За 45 демонстрационных секунд пользователи могут увидеть, что протагонист истории остается в одиночестве запертым в бункере времен Первой Мировой войны. Для того, чтобы выбраться ему на свободу, мужчине придется использовать динамит и не быть схваченным монстром, лапу которого ранее мельком разработчики показали в кадре. Официальный релиз проекта намечен на 16 мая.

Вышел трейлер нуара "Мерзлая земля" с Ходченковой, Филипенко, Чурсиным и Бурковским.

Фото и видео: YouTube / frictionalgames